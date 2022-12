SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano ad allenarsi al Samba Village i rossoblu dopo le feste natalizie in vista della gara contro il Montegiorgio, in programma per domenica 8 gennaio alle ore 14.30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il tecnico Sante Alfonsi.

Alfonsi: “Il bilancio di questo duemilaventidue non è positivo, ci aspettavamo un’altra classifica ma non è stato così. Ora lavoriamo per fare un grande girone di ritorno. Lo scorso anno abbiamo fatto un grande girone di ritorno e abbiamo vinto i playoff. Quest’anno ci sono state delle difficoltà, non siamo partiti bene e c’è anche stato un cambio di allenatore. Per il nuovo anno mi auguro di poter vincere più partite possibili. Non garantiamo nulla se non il massimo impegno da parte nostra. Ci stiamo allenando, i ragazzi stanno bene e siamo pronti per ripartire contro il Montegiorgio”.