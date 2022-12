SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sanità, riusciti lo sciopero in AV5 Marche e il presidio alla Regione. Segue il comunicato del Sindacato USB:

«Grazie alla mobilitazione Nursind USB e Nursing Up AV 5 e dei dipendenti che hanno partecipato numerosi alle manifestazioni e allo Sciopero del 16 dicembre scorso finalmente uno dei punti principali è stato raggiunto infatti con pubblicazione oggi 20 dicembre, determine 1467 e 1465, sono stati prorogati circa 200 lavoratori precari infermieri OSS autisti ambulanza assistente sanitario ecc fino a fine Aprile…mentre le altre 33 unità di personale del ruolo tecnico e amm.vo ausiliari, assistenti amm.vi e altri…solo per tre mesi!

Ovviamente non siamo pienamente soddisfatti visto i pochi mesi di proroga…ora come già rappresentato ci aspettiamo da parte della regione e della nuova azienda piena attuazione delle leggi per la stabilizzazione del personale sia 36 mesi “Madia” che 18 mesi “Covid”.

Infine ci attendiamo finalmente che si affronti con responsabilità proroga della graduatoria concorsuale e varie mobilità degli infermieri e altri professionisti della salute.

Ovviamente continueremo a batterci fino al raggiungimento della stabilizzazione dei lavoratori Precari per dare loro e alla sanità pubblica la stabilità che meritano.

USB, Nursind, Nursing Up Area Vasta 5».