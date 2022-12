SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vaccini in calo, cambia l’orario di apertura dei Punti Vaccinali. In seguito al ridotto numero di accessi registrato nel mese di dicembre che sta per concludersi, con una media di circa 30 vaccinazioni al giorno, a partire da gennaio 2023 è prevista una modifica dell’orario di attività dei Punti Vaccinali Periferici dell’Area Vasta 5.

«L’orario di apertura osservato sarà il seguente:

– mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, esclusi i festivi, presso il PVP di San Benedetto del Tronto.

– giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, esclusi i festivi, presso il PVP Casa della Gioventù di Ascoli Piceno.

È prevista una equipe vaccinale per turno, costituita da 1 medico, affiancato da altro operatore sanitario con il ruolo di somministratore.

Sono, inoltre, previsti due giorni di apertura presso il Punto Vaccinale Ospedaliero di Ascoli Piceno il 12 e 13 gennaio 2023 e di San Benedetto del Tronto il 18 e 19 gennaio 2023, al fine di garantire la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi), in collaborazione con i medici pediatri ospedalieri e la DMO.

Le agende di prenotazione del mese di gennaio 2023 dei PVP e dei PV0 sono regolarmente aperte. I cittadini potranno effettuare la prenotazione accedendo al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Nel caso di una aumentata richiesta da parte della popolazione, sarà cura di codesta AV/ATS l’apertura di ulteriori slot di prenotazione e la riorganizzazione al fine di garantire l’offerta vaccinale. Ulteriori informazioni riguardo la campagna vaccinale sono reperibili al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni».