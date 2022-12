SAN BENEDETTO – Studenti di Accademia Risorgimento e studenti coetanei della Scuola Polacca Jaskólka Autorska Szkola Podstawowa uniti sotto lo stesso logo per il Progetto Erasmus che da Gennaio 2023 li vedrà insieme protagonisti a San Benedetto del Tronto.

Hanno scelto le Marche in Italia dovevano andare in Spagna ma grazie all’impegno svolto in questi mesi dall’erasmus project manager Alceste Aubert raggiungeranno ancora una volta il nostro bellissimo territorio.

La visita della delegazione polacca sarà occasione di conoscere la cultura italiana e esplorare le bellezze artistiche della Regione Marche. La direttrice della scuola polacca Alicja Przewoźniak dice che sarà una bella opportunità per i nostri studenti a prendere parte in una esperienza internazionale ed è la prima esperienza erasmus per la nostra scuola polacca, auspichiamo una lunga cooperazione tra i due paesi.

Gli insegnanti polacchi hanno ricevuto il libro in inglese di Ascoli Piceno, una città da scoprire nel mese di gennaio 2023 .I ragazzi stanno studiando a scuola le nostre città per poi vederle nelle dieci giornate programmate. Aubert come membro dello Europe Direct della Regione Marche sta sviluppando nuovi progetti europei per le Marche con giovani europei che raggiungeranno il nostro territorio piceno anche la prossima primavera 2023.