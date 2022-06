GROTTAMMARE – Un nuovo corso di formazione per adulti dell’Accademia Liszt Music Art di Grottammare. Il progetto erasmus prevede un approfondimento delle tecniche di canto, corretta emissione vocale e postura del corpo.

“Stiamo programmando – dice Alceste Aubert (european project manager) – un corso di cinque giorni condotto da formatori esperti dell’organizzazione ALMA per otto membri dello staff dell’Associazione polacca Belfersingers. Il corso tratterà i temi della corretta respirazione, perché una respirazione consapevole e corretta influenza l’umore e lo stato emotivo. Influenza anche il miglioramento del funzionamento del sistema immunitario. Riduce gli effetti negativi dello stress e porta alla scomparsa dei modelli di ansia. Il corso includerà anche abilità pratiche di canto a voce aperta. Di conseguenza, i nostri alunni potranno concentrarsi maggiormente sul proprio corpo, sulle reazioni fisiologiche ed emotive e sulla respirazione consapevole. Sarà inoltre possibile ridurre sistematicamente gli atteggiamenti autocritici”.

Nei prossimi mesi sarà nel Piceno per alcuni giorni Il Coro da camera Belfersingers di Gorlice.

Il coro è stato costituito nell’autunno del 2002 su iniziativa di insegnanti di Gorlice, Polonia, appassionati di musica; conta circa 20 membri, opera con il patrocinio del Centro Culturale della città polacca. Il repertorio comprende brani di musica antica e moderna, polacca e straniera, jazz, folk e gospel, nonché successi di musica popolare. Con i suoi concerti, il coro aggiunge splendore a molte celebrazioni in città di Gorlice. I suoi più grandi successi includono esibizioni in Polonia e in Europa.

“Siamo lieti di ospitarli nel Piceno – afferma Aubert – facendo conoscere le nostre tradizioni culturali artistiche e musicali del nostro bellissimo territorio”.

Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea.