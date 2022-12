SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da persone molto vicine alla Figc, ci è giunta la notizia che nei giorni scorsi giorni sarebbe giunto al Samba Village un emissario dell’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C), pare su richiesta di alcuni giocatori della Samb.

Il motivo di tale visita, è quello di chiedere riguardo la questione stipendi ottobre-novembre, da pagare entro Natale. Se ciò non avvenisse i rossoblu, che hanno già avuto un punto di penalizzazione, potrebbero incorrere in more o sanzioni ben peggiori. Non osiamo dire quali potrebbero essere.