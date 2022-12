SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata inaugurata questa mattina, 18 dicembre, una via intitolata ai “Maestri del Lavoro d’Italia”. Il Console della Federazione Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, Giorgio Fiori, ringrazia l’Amministrazione Comunalericordando che in italia ci sono 219 vie con questo nome, di cui 13 nelle Marche, e 3 Nella nostra provincia: una ad Ascoli, una a Castl di Lama e l’altra per l’appunto a San Benedetto.

Il sindaco Antonio Spazzafumo:”Dedicare questa via ai Maestri del Lavoro ed a tutti i lavoratori è la cosa più importante, soprattutto per noi marchigiani, perche il modello Marche è stato copiato in tante regioni”

La via si trova in zona ex-galoppatoio e congiunge posteriormente viale degli oleandri e viale dei Tigli.