di Laura Valori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’autrice e docente Benedetta Trevisani, terrà una conferenza, al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, questo mercoledì 7 dicembre alle ore 17:30.

La conferenza “Nostalgia. Il sentimento del ritorno tra racconto e immagini” ha come tema il sentimento del ritorno, legato al viaggio e al distacco, intrinseco di nostalgia, fatto di desiderio e di ritorno a sé stessi.

Come afferma la Trevisani stessa, vi sono diverse testimonianze, come nelle opere letterarie ed artistiche, ma anche nella storia di mare, che vedono la riva ed il porto non solo come luoghi di partenza, di scalo ma, anche, di un ritorno desiderato.