ASCOLI PICENO – Segue il comunicato della Questura di Ascoli:

«“Esserci Sempre” è il motto istituzionale della Polizia di Stato, da sempre attenta alle esigenze di tutti i cittadini con particolare attenzione per quelli appartenenti alle categorie più fragili ed è proprio in questo ambito che il 03 dicembre 2022, giornata internazionale delle persone con disabilità, presso la sede dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo si è tenuto un incontro rivolto ai soci, allo scopo di promuovere la campagna di informazione sulle truffe agli anziani, sulla prevenzione della violenza domestica, sui furti in abitazione e sulle frodi telematiche. L’iniziativa ha visto la partecipazione del Capo di Gabinetto della Questura di Ascoli Piceno Vice Questore della Polizia di Stato Dr. Guido Riconi e del Dirigente dell’UPGSP Commissario Capo della PS Dr. Fabrizio Antonucci che si sono alternati nell’esporre quelli che sono gli stratagemmi più comuni adottati per raggirare le ignare vittime e successivamente hanno risposto alle domande dei presenti giunti numerosi per l’occasione. Fondamentale è stato anche l’intervento della Presidente dell’UICI di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini che ha rimarcato l’importanza di incontri formativi di questo tipo perché aiutano gli ignari utenti a difendersi nelle situazioni rischiose ed a riconoscere i casi di pericolo.

A fine incontro, collegandosi con il 5 dicembre, Giornata internazionale del Volontario, i Dirigenti UICI hanno voluto ringraziare i volontari più assidui con un attestato di benemerenza che è stato consegnato loro direttamente dal Capo di Gabinetto della Questura. I quattro volontari premiati, che si occupano in particolare del trasporto delle persone con disabilità visiva, sono Lucio Valentini, Alberto Guerrieri, Augusto Tirabassi e Gino Collina, componenti dell’associazione UNIVOC».