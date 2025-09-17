PORTO SAN GIORGIO – Nella serata di ieri a Porto San Giorgio, due pattuglie si sono rese protagoniste di un doppio intervento, nel quale sono state segnalate tre persone.

Il primo è accaduto intorno alle 21 in viale Pian della Noce, quando una pattuglia ha notato un uomo seduto su una panchina, che alla vista delle forze dell’ordine avrebbe gettato a terra un involucro. Notato, gli agenti hanno subito arrestato la marcia, sono scesi dall’autovettura e hanno recuperato l’involucro, contenente frammenti di crack. L’uomo è un cinquantenne di origini napoletane, pluripregiudicato da tempo e residente nel fermano. È stato segnalato alla Prefettura di Fermo ai sensi dell’art. 75 della normativa in materia di stupefacenti, mentre la sostanza è stata sequestrata.

Il secondo intervento è avvenuto poco più tardi in via della Noce, quando un’altra pattuglia ha fermato una Fiat Panda con a bordo un uomo e una donna, entrambi cinquantenni e residenti rispettivamente nel fermano e nell’anconetano. I due si sono mostrati subito poco collaborativi, assumendo comportamenti nervosi e ostili nei confronti delle forze dell’ordine, cosa che ha spinto proprio questi ultimi a effettuare un controllo più approfondito, che ha poi portato gli effetti sperati. Ritrovato all’interno dell’aletta parasole lato guida, un involucro termosaldato contenete cocaina. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e l’uomo e la donna sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Fermo ai sensi dell’art. 75 della normativa in materia di stupefacenti. Per l’uomo al volante i guai, però, non sono finiti, privo di carta di circolazione e con l’auto senza revisione, si è visto ritirare la patente e sequestrare il veicolo, oltre a ricevere le relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada.