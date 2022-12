SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo la nota con cui il Dottor Massimo Esposito, Sub-Commissario dell’Area Vasta 5, risponde al comunicato della CIMO, Sindacato dei medici che lo accusava di non aver convocato i Sindacati stessi per la stipula del contratto aziendale:

«Con riferimento agli articoli apparsi sulla stampa, in merito ai ritardi nella definizione dei contratti collettivi integrativi per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, la Direzione dell’Area Vasta 5 tiene a precisare che quanto lamentato dal Sindacato Cimo non è stato determinato dalla volontà di procrastinare lo svolgimento della contrattazione decentrata, bensì è dovuto ad aspetti tecnici che sono stati oggetto di chiarimento con il Dr. Piccinini, Segretario Regionale della richiamata organizzazione sindacale. Di fatti, è stata già fissata la data di convocazione dell’incontro della delegazione trattante per concludere a breve le trattative, in analogia con quanto si sta facendo in questi giorni nelle altre Aree Vaste.

Il sub-Commissario dell’Area Vasta 5

Dott. Massimo Esposito»