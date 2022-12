ARDEA – Nei video e dichiarazioni dei due mister nel post Nuova Florida-Porto d’Ascoli 0-2.

Mister Boccolini: “Voglio che i miei ragazzi si ricordino questa sconfitta per tutto il campionato. Non possiamo affrontare queste partite in questo modo”.

Mister Ciampelli: “Dedico la vittoria alle famiglie dei 4 ragazzi che hanno perso la vita a Città di Castello in seguito ad un incidente stradale. Venendo alla partita, ho visto già da ieri negli occhi dei miei ragazzi la voglia di vincere e questa è la cosa più importante. Abbiamo ritrovato compattezza dopo Chieti, felice per la terza vittoria consecutiva. Ora ci regaliamo una bella sfida col Pineto, che al momento sta dimostrando di meritarsi la testa della classifica”.