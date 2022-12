SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Succede di tutto al “Riviera delle Palme”, i rossoblu si vedono annullare un gol di Cardella nel primo tempo per fuorigioco di Mauthe mentre nel secondo tempo viene convalidato il gol di Langellotti nonostante il fuorigioco di Salatino. Decisioni arbitrali che faranno discutere e non poco. Nel finale di gara il presidente Roberto Renzi fa irruzione in campo diretto verso il direttore di gara ma verrà fermato e portato nel tunnel degli spogliatoi. Di seguito il video di quanto accaduto e le dichiarazioni di Giuseppe Buscemi.