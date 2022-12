PORTO SANT’ELPIDIO – Furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Uomo di 62 anni arrestato dai Carabinieri. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nel corso della tarda serata di ieri, a Porto Sant’Elpidio i Carabinieri della locale Stazione nel corso di un mirato servizio hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Ancona, un 62enne di Porto Sant’Elpidio (FM) già noto per altri precedenti, e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. In particolare la settimana precedente l’uomo era stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere poichè nel corso di un mirato servizio di contrasto ai reati predatori, disposti dalla Compagnia di Fermo, i militari lo avevano sorpreso mentre cercava di allontanarsi con fare sospetto dal “Parco fluviale Alex Langer” di Monte Urano. A seguito di controllato il pregiudicato era stato trovato in possesso di un cacciavite, un paio di guanti in lattice, somma contante di euro 50,00, un coltellino multiuso a tre lame. Gli ulteriori successivi accertamenti, anche mediante l’analisi dei filmati della videosorveglianza pubblica/privata, avevano permesso di ricostruire la dinamica di un furto su autovettura, perpetrato dall’uomo. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Fermo».