FERMO – Allaccio abusivo a un contatore di energia elettrica: denunciato 30enne a Lido Tre Archi. Segue la nota della Polizia:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile, ha denunciato per furto di energia elettrica un soggetto nordafricano, di circa trenta anni, residente nel quartiere lido tre Archi.

In particolare, circa dieci giorni fa, in Questura perveniva un esposto con cui si denunciava il possibile furto di energia elettrica ad opera di un soggetto che aveva effettuato un “allaccio abusivo” su un altro contatore, appartenente ad una persona ignara dei fatti.

La Squadra Mobile, unitamente a personale tecnico della compagnia energetica, effettuava un sopralluogo nel quartiere Lido Tre Archi riscontrando che, effettivamente, vi era stato l’allaccio abusivo di energia ad un contatore appartenente ad una persona che non era assolutamente a conoscenza dei fatti.

I poliziotti, grazie al contributo tecnico del personale del fornitore energetico, individuavano l’appartamento da cui proveniva l’appropriazione abusiva dell’energia elettrica identificando il soggetto lì residente il quale veniva denunciato per il reato di furto aggravato».