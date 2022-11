FERMO – Controlli dei Carabinieri nel weekend di fine novembre: ancora denunce per guida in stato di ebbrezza e per guida con patente sospesa. Segue il comunicato dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nel corso del weekend i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo sono stati impegnati in specifici servizi finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione stradale. In particolare a Monte Rinaldo i militari della Stazione Carabinieri di Montottone hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 56enne del posto sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di forte alterazione alcolica. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata. Analogamente, a Montegranaro, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato per lo stesso reato, perlopiù aggravato dalla guida con patente sospesa, un 53enne di Montegranaro, già noto per altri precedenti. Anche in questo caso il veicolo è stato sequestrato. Nel corso del servizio di prevenzione i militari del Comando Provinciale hanno identificato 545 persone (di queste 145 sono risultate gravate da precedenti di polizia) e 495 mezzi. La proiezione esterna ed il controllo del territorio, capillare ed orientato anche alla protezione delle zone del territorio più isolate e quindi vulnerabili ai reati predatori rappresentano una priorità che sarà attuata sistematicamente con la pianificazione periodica di analoghi servizi, specie con l’approssimarsi delle festività natalizie».