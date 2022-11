SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione comunale e l’Associazione Teatrale “Ribalta Picena” comunicano che, dopo un‘attenta analisi delle problematiche burocratiche, tecniche e organizzative, hanno di comune accordo deciso che non potrà tenersi quest’anno “Natale al Borgo”, la manifestazione ormai storica e tradizionale legata alle festività natalizie che celebra il dialetto sambenedettese attraverso una serie di rappresentazioni nel cuore antico della città.

Si era anche valutata la possibilità di spostare l’iniziativa in altri spazi ma anche questa strada non è stata ritenuta percorribile.

Comune e “Ribalta Picena” hanno comunque ribadito l’impegno condiviso a lavorare da subito per proporre un’iniziativa analoga durante la stagione estiva.