Ragazza ferita al viso da un bicchiere lanciato da giovani dopo una lite, Mozzoni: “Questo non può e non deve succedere”

Il presidente dell'AssoAlbergatori San Benedetto ha denunciato un brutto episodio accaduto nello scorso weekend in un locale: "Per pochi imbecilli ci rimettiamo tutti, per me risulta sempre più difficile difendere una sana Movida"

di Redazione