SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In primo piano le dichiarazioni dei due mister post Pda-Pineto 1-2.

Mister Amaolo: “Abbiamo dato spazio a giocatori che avevano bisogno di minutaggio. La partita è stata equilibrata ma noi siamo stati forti mentalmente a ribaltare il risultato, volevamo superare il turno. E’ uno stadio che ci porta fortuna? Fino ad ora si, anche contro la Samb qui abbiamo vinto, è il frutto di tanto lavoro. Lo schema sull’angolo? Sono contento che abbiamo applicato uno schema provato tante volte in allenamento, è valso il gol vittoria”.

Mister Ciampelli: “Peccato perchè era un percorso che volevamo continuare, anche per dare minutaggio ai nostri giovani. C’è rammarico perchè abbiamo preso due gol non da noi, soprattutto il secondo su una disattenzione su palla inattiva. Oggi torniamo a casa con la consapevolezza di poter contare sulla profondità della nostra rosa. Montegiorgio? Rappresenta perfettamente il Girone F, in casa sono tosti da affrontare. Abbiamo 3 giorni per prepararla e la affronteremo al meglio”.