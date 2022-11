GROTTAMMARE – Venerdì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, la Presidenza del Consiglio comunale invita la cittadinanza a ricordare i caduti di tutte le guerre.

L’iniziativa si terrà in via Garibaldi, nel piazzale Scuola Speranza, alle ore 10.30.

Il programma prevede la partecipazione degli studenti delle scuole cittadine, che interverranno sui temi della pace, con riflessioni, canti e poesie, alla presenza delle autorità locali civili e militari e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche.

Dopo i saluti istituzionali, è prevista la deposizione di una corona di alloro ai piedi Monumento ai Caduti.

Celebrare la festa del IV Novembre significa ricordare il coraggio di tutte quelle persone che hanno sacrificato la propria vita per costruire la democrazia, assicurare la libertà e garantire la pace.

L’iniziativa raccoglie i principi enunciati nell’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.