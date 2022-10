SANBENEDETTO DEL TRONTO – Nuova serie di interventi dedicati alla pulizia e alla manutenzione della città nel quadro del progetto “Decoro Urbano”. Mercoledì 2 e giovedì 3 novembre il personale adibito alle manutenzioni sarà al lavoro nel quartiere Ragnola.

Per l’esattezza il 2 novembre i lavori interesseranno l’area compresa ad ovest dalla pista ciclabile (esclusa) e dalla ferrovia, ad est dalla Statale 16 (esclusa), a nord da via Monte Conero e a sud da via Gran Sasso (inclusa);

Il giorno 3 novembre l’intervento riguarderà l’area ad ovest di contrada Monte Cretaccio (esclusa), a est della Statale 16 (inclusa), a nord di via Monte Bianco (inclusa) e a sud di via Monte Rosa;

Come sempre, si svolgeranno operazioni di manutenzione coordinate tra tutti i servizi comunali e le aziende esterne che gestiscono servizi pubblici per il ripristino di manufatti e opere deteriorate in specifiche aree del territorio urbano, pulizia della rete fognaria, controllo e pulizia dei corpi illuminanti, controllo della segnaletica stradale e sistemazione delle buche, pulizia del suolo, delle caditoie, potature e cura delle aiuole.

Nelle aree interessate insisterà il divieto di sosta fino a conclusione delle operazioni segnalato da apposita segnaletica. Come sempre, la Polizia Municipale potrebbe disporre l’interruzione del traffico veicolare durante alcune fasi degli interventi per agevolare l’esecuzione di alcuni lavori.