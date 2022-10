FERMO – Un 60enne residente a Lido Tre Archi è stato arrestato dopo aver violato la detenzione domiciliare. Segue il comunicato dei Carabinieri di Fermo:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che la Squadra Mobile fermana ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un soggetto di nazionalità bosniaca, residente a Lido Tre Archi di circa sessanta anni il quale, era sottoposto, per il reato di minacce gravi commesse in danno di familiari, alla misura alternativa della detenzione domiciliare con la prescrizione di assentarsi in alcuni orari per soddisfare i suoi bisogni di vita. Il soggetto violava tali prescrizioni in quanto non veniva rintracciato a casa nel corso dei vari controlli effettuati dalle Forze di Polizia e quando gli veniva richiesto dove fosse andato lo stesso dichiarava di essere andato a fare una passeggiata e a “bere un caffè”. In ragione dei fatti il Tribunale di sorveglianza disponeva che il soggetto dovesse essere accompagnato in carcere, provvedimento immediatamente eseguito dagli operatori della Squadra Mobile».