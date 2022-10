RIPATRANSONE – Nasce il parco avventura Ripadventure. Immerso nella Selva dei Frati, polmone verde di Ripatransone e luogo di rilevanza naturalistica, il parco è frutto di un progetto di valorizzazione e potenziamento dell’area volto a coniugare tutela ambientale e attrattività turistica della città.

Dopo un lungo ed importante lavoro amministrativo la vecchia concessione dell’area è stata ridefinita, basandola su un nuovo capitolato che individua attentamente gli equilibri ambientali ed i meccanismi di gestione della Selva.

A curare l’area sarà BioWork, una giovane e dinamica realtà del territorio già attiva nella gestione dei parchi avventura di San Marco (Ascoli Piceno) e Civitella del Tronto. Il team è già al lavoro con l’obiettivo di poter accogliere il pubblico a partire dalla primavera del 2023.

Il Quercus Park cambierà dunque volto e nome, con nuovissimi servizi di attrazione nel pieno rispetto del valore naturalistico del bosco.

“Un nuovo importante risultato che va ad aggiungersi ai numerosi interventi in ambito turistico condotti nella nostra Città in questi anni – commenta entusiasta il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi – azioni che, nonostante la pandemia, le hanno permesso di crescere in maniera estremamente importante, con risultati visibili a tutti”.