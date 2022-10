GIULIANOVA – La Guardia Costiera di Giulianova, in seguito a un controllo, ha rinvenuto e sequestrato trecento chili di vongole in cattivo stato di conservazione. I militari, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno denunciato due persone: il deferimento è stato accompagnato da multe fino a 3mila euro.

Tutto è nato da un controllo stradale, in cui è stata fermata una vettura nella quale sono stati trovati circa 155 chili di vongole (della specie Chamalea galina), conservati in borsoni ed involucri di plastica: il carico non era adeguatamente refrigerato. Le verifiche sono proseguite all’interno di un’abitazione in cui, in un locale a uso magazzino, i militari hanno sequestrato altri 145 chili vongole tenute in sacchetti, lasciate sul pavimento.

Il servizio veterinario della Asl di Teramo, contattato per verificare le condizioni dei molluschi, ha confermato il cattivo stato di conservazione del prodotto e la sua assenza di tracciabilità. Nel corso dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, sono stati effettuati complessivamente 2 sequestri per detenzione e trasporto di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione, per un totale di 300 chili di vongole, elevate 2 sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità ed etichettatura, per un totale di 3000 euro: infine, sono state denunciate due persone.