SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In uscita il nuovo bando di concorso ONU a cura dell’associazione sambenedettese Omnibus Omnes e con Patrocinio della ONU-Unric Italia, che quest’anno sarà incentrato sull’obiettivo dell’agenda ONU 2030, consumo e produzione.

Un tema attuale, legato alla crisi energetica e al valore del consumo responsabile: come ridurre gli sprechi domestici, come adoperare il proprio senso civico per un comportamento sostenibile verso le risorse e verso l’ambiente, come affrontare la crisi energetica. Lo scopo dell’iniziativa, infatti, è valorizzare, attraverso gli scritti degli studenti, la sostenibilità e il rispetto di un pianeta di cui stiamo utilizzando troppe risorse.

“Diamo voce ai giovani studenti attraverso la scrittura, da sempre fondamentale modalità espressiva, per dare modo di raccontare il loro punto di vista. La nuova edizione ha una novità: con diversità di contenuti sarà aperta a Scuole Primarie, Secondarie di Primo grado ma anche Secondarie di Secondo grado- ha spiegato Raffaella Milandri, presidente della Omnibus Omnes.

Il bando è quindi aperto a tutti gli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Martinsicuro, Massignano, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Ripatransone, Spinetoli e San Benedetto del Tronto e quelle secondarie di secondo grado delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo.

Il 18 novembre, alle ore 17, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto è in programma la premiazione dei vincitori del concorso ONU dell’edizione precedente 2021/22.