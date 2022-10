CUPRA MARITTIMA – L’ultimo film di Paolo Virzì, “Siccità”, sarà al Margherita di Cupra Marittima da giovedì 6 ottobre. La storia scritta con Paolo Giordano, Francesca Archibugi e Francesco Piccolo si svolge in un futuro indefinito, a Roma, dove non piove da 3 anni, il Tevere non esiste più e gli ultimi scampoli di convivenza civile vengono messi a dura prova dalla natura ostile. Il film segue molteplici linee narrative seguendo l’andirivieni di altrettanti personaggi che cercano di barcamenarsi in questi giorni di arida follia.

Proseguono le proiezioni di “Dante“, l’omaggio di Pupi Avati al sommo poeta. Curate le ricostruzioni degli ambienti fondamentali per immedesimarci nel tempo e nei pensieri del giovane Dante Alighieri, molteplici le citazioni artistiche pittoriche in un film che desidera riportare ai nostri occhi tutta la vivacità intellettuale e visionaria del giovane scrittore. Proseguono anche le proiezioni del film di Gianfranco Rosi “In viaggio”, in cui il registra ha voluto raccontare i tanti viaggi del Papa presso gli ultimi della Terra.

Conclude la settimana “Il cinema ritrovato” con “Psyco” di Alfred Hitchcock, capolavoro assoluto del 1960. Questo restauro in 4K contiene tredici secondi di materiale restaurato tagliati dalla censura dopo l’uscita iniziale nelle sale per cui ora sarà possibile vedere il film proprio come lo aveva pensato e voluto Alfred Hitchcock. Psycho svela il caos appena sotto la superficie levigata della civiltà, la barbarie che è tra di noi e dentro di noi.

La programmazione dal 6 al 11 ottobre: