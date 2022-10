SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 4 ottobre la Giunta comunale ha approvato la seguente delibera:

– la deroga al monte ore massimo di assistenza domiciliare a persone con disabilità erogabile a titolo gratuito per l’anno 2022. La deroga, pensata a fronte della mutata situazione economica generale, prevede un aumento delle ore fino a 18 per settimana a persone, beneficianti del servizio di sollievo, che vivono in maniera permanente in casa e versano in condizioni di disagio socio-economico e ambientale.