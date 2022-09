SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 27 settembre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’accoglimento della proposta di partenariato avanzata dall’associazione sportiva dilettantistica “Polisportiva Gagliarda” per la partecipazione al progetto “Spazi civici di comunità” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute.

– il progetto per la demolizione e ricostruzione dell’edificio Erap sito in via Manara 128 la cui costruzione risale al 1961, ammesso a finanziamento per la cifra complessiva di 1,655 milioni di euro dal “Programma sicuro verde e sociale per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” alimentato da risorse del Fondo complementare al Pnrr. Il cronoprogramma stabilito dal Ministero prevede che i lavori debbano concludersi entro il 31 marzo 2026.