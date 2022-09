SAN SEVERINO MARCHE – Brutto scontro a San Severino Marche: i Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina sulla SS 361, in contrada Rocchetta, per un incidente stradale tra due autovetture. La squadra del Distaccamento di Tolentino si è occupata della messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Sul posto 118 e Carabinieri.