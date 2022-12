SAN SEVERINO MARCHE (MC) – I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 06.30 circa in località Isola nel Comune di San Severino Marche (MC) per un incendio che sta interessando un fienile di grosse dimensioni. La squadra di Macerata in collaborazione con i colleghi di Tolentino intervenuti con tre autobotti sta provvedendo a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio al campo limitrofo. Non si segnalano persone coinvolte.