CUPRA MARITTIMA – Programmazione all’insegna delle nuove uscite del cinema francese con “Maigret” di Patrice Leconte e “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski al cinema Margherita di Cupra Marittima.

Nel nuovo film di Leconte, tratto liberamente dal romanzo di Simenon “Maigret e la morta”, in programmazione da venerdì 23 a domenica 25 settembre, Gerard Depardieu, nell’ atmosfera parigina fatta di bistrot fumosi, vicoli notturni, cafè chantant e fisarmoniche, veste i panni del famoso commissario belga, regalando al personaggio una profondità crepuscolare. “I figli degli altri”, in programma da venerdì 23 a lunedì 26 settembre, indaga le dinamiche che si instaurano tra Rachel, giovane insegnante, appagata dalla sua vita, Ali, l’uomo a cui è legata da una solida relazione e Leila, la figlia di lui cui Rachel finirà per affezionarsi sempre di più. Il film restituisce dignità e pienezza a un personaggio sottovaluto nell’immaginario cinematografico, quello della matrigna, interpretata con toccante dedizione da Virginie Efira.

Lunedì 26 settembre, alle ore 18,30, è in programmazione “Videodrome”, il capolavoro di David Cronenberg, proiettato nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna approvata dal regista stesso. Girato nel 1983, il film è il manifesto di Cronenberg, una lucida analisi dei mezzi di comunicazione di massa e del loro impatto sulla percezione della realtà, un viaggio sconvolgente tra le allucinazioni e le ossessioni del suo protagonista.

Programma dal 23 al 26 settembre:

MAIGRET di Patrice Leconte (FR 2022, 89′)

venerdì 23/9 ore 19,30

sabato 24/9 ore 21,15

domenica 25/9 ore 17,00-21,15

I FIGLI DEGLI ALTRI di Rebecca Zlotowski ( FR 2022, 104′).

venerdì 23/9 ore 21,15

sabato 24/9 ore 19,00

domenica 25/9 ore 18,40

lunedì 26/9 ore 21,15 -ingresso 5€

Il cinema Ritrovato -Nuova ed. in 4K approvata dal regista versione, OV sott. in ita

VIDEODROME di David Cronenberg (CAN 1983, 90’)

lunedì 26/9 ore 18,30 -ingresso 5€

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

Tessera € 5,00

Biglietti Rassegna d’Essai: 5,00€

Per informazioni e acquisto biglietti: www.cinemamargherita.com