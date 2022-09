Prosegue con successo la collaborazione tra il comune di Grottammare e l’UTES -Università di tutte le età e del tempo libero – di San Benedetto del Tronto che si appresta a portare la sua offerta culturale, pratica e per il tempo libero anche a Grottammare. L’offerta diventa un appuntamento importante per i cittadini di questa città che, d’estate, si riempie di turisti in cerca di una vacanza serena in due spiagge meravigliose e a misura d’uomo, ma che, nel resto dell’anno, vogliono arricchirsi con i Corsi di Lingue straniere, informatica e Corsi di gastronomia, ed in ogni campo che possa essere utile.

Dopo il rinvio, l’UTES vi aspetta sabato 24 settembre alle 18 presso la Sala Consiliare di Grottammare, dove verranno presentati i Corsi di:

Smartphone e Tablet – Per l’approfondimento e la comprensione dell’utilizzo, ormai indispensabile, del nostro cellulare o del nostro tablet.

– Per l’approfondimento e la comprensione dell’utilizzo, ormai indispensabile, del nostro cellulare o del nostro tablet. Anagrafe digitale – Per apprendere tutti i passaggi e le procedure necessarie per acquisire, tramite la nostra identità digitale (SPID), tutti i documenti e certificati che L’Anagrafe ci fornisce direttamente online.

– Per apprendere tutti i passaggi e le procedure necessarie per acquisire, tramite la nostra identità digitale (SPID), tutti i documenti e certificati che L’Anagrafe ci fornisce direttamente online. Computer per principianti – Tutte le conoscenze necessarie per l’utilizzo completo del nostro PC, che continua fino ad ora a nascondere le sue potenzialità complete, dietro una barriera di operazioni, spesso i incomprensibili, che non siamo capaci di fare.

– Tutte le conoscenze necessarie per l’utilizzo completo del nostro PC, che continua fino ad ora a nascondere le sue potenzialità complete, dietro una barriera di operazioni, spesso i incomprensibili, che non siamo capaci di fare. Lingua inglese – Questi Corsi garantiscono l’approfondimento – tramite Insegnate di lingua madre – dell’inglese, proponendo lo studio sui vari livelli relativamente alla conoscenza del partecipante.

– Questi Corsi garantiscono l’approfondimento – tramite Insegnate di lingua madre – dell’inglese, proponendo lo studio sui vari livelli relativamente alla conoscenza del partecipante. Corsi di cucina – Si arricchisce la collaborazione con l’istituto alberghiero attraverso nuovi corsi di cucina delle regioni, cucina di pesce ed i mini masterchef di brodetto alla sambenedettese, dolci e decorazioni, sushi, pizza, pane e antipasti.

– Si arricchisce la collaborazione con l’istituto alberghiero attraverso nuovi corsi di cucina delle regioni, cucina di pesce ed i mini masterchef di brodetto alla sambenedettese, dolci e decorazioni, sushi, pizza, pane e antipasti. Sommelier – Il Corso per Sommelier dove i vini più noti del territorio e di tutta l’Italia diventeranno familiari, insieme a tutto il repertorio di quella “cerimonia” particolare che c’è dietro ad ogni bottiglia stappata.

L’Utes vi aspetta per ogni ulteriore delucidazione o per ogni iscrizione, ricordandovi che i posti sono limitati e il costo dei corsi è davvero accessibile a tutti.

Per info: Segreteria:mob.3476581180-0735.781465 segreteria@utes.academy www.utes.academy