MONTEPRANDONE – Tre giornate di informazione e sensibilizzazione su una diffusa patologia che coinvolge muscoli e tessuti fibrosi e che colpisce circa 1,5-2 milioni di italiani: la fibromialgia.

L’11, il 13 e il 15 ottobre, la sala rotonda del Centro Pacetti di Centobuchi ospiterà una serie di incontri organizzati e promossi dall’Associazione Fibromialgia Italia (Afi) e l’Associazione Vola.Ora con il patrocinio del Comune di Monteprandone.

Attraverso un approccio multidisciplinare, diversi specialisti interverranno per fare luce sul tema.

A dare il proprio contributo saranno il Dottor Maurizio Massetti, chirurgo terapista del dolore, responsabile scientifico Afi, specialista in anestesia rianimazione; il Dottor Carlo Rasetti, dirigente medico UO medicina interna, specialista in reumatologia; la Presidente dell’Afi e counselor professionista Antonella Moretto; lo Psicologo Francesco Ruiz; la Psicologa Myria Laghi; la Biologa Nutrizionista Lucrezia Capriotti; la Psicologa Raffaella Caponi; l’insegnante di teatro Katiuscia Triberti; l’esperto in psiconeuroendocrinoimmunologia Raffaele Pastore e la Psicologa Giorgia Pastore.

Gli incontri sono a ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo email volaoraliberidaldolore@gmail.com. Info al 347 6518594