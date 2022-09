SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Alfonsi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della trasferta col Chieti.

“Non è stata una buona settimana, siamo tutti delusi per la prestazione e il risultato di domenica – dichiara l’allenatore rossoblu – Tuttavia i ragazzi hanno lavorato bene, siamo fiduciosi. Domani schiereremo la formazione migliore, anche se più che la tattica conterà l’atteggiamento in campo. Siamo la Samb ma non siamo superiori a nessuno, in mezzo al campo ci vuole umiltà. Chieti? Sono una squadra ostica, molto giovane, non hanno nulla da perdere. Infortunati? Abbiamo recuperato tutti”.