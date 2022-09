PORTO SANT’ELPIDIO – I Carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato un 23enne tunisino, domiciliato nel Fermano, che nei giorni scorsi era stato sorpreso con oltre 10 grammi di cocaina. Gli uomini dell’Arma, nel corso di un mirato servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, in località Fratte di Porto Sant’Elpidio, hanno controllato un cittadino tunisino alla guida di un monopattino elettrico. Il ragazzo, alla vista dei militari, ha tentato prima di dileguarsi e poi di disfarsi di un involucro, gettandolo a bordo strada.

Il gesto, però, non è sfuggito ai Carabinieri che lo hanno raggiunto e bloccato. Subito dopo, infatti, gli uomini della Benemerita hanno recuperato l’involucro scoprendo contestualmente che conteneva oltre 10 grammi di cocaina. In considerazione del quantitativo, non trascurabile, è verosimile che fosse destinata allo spaccio.

Il tunisino, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio. Sono in corso, da parte dei Carabinieri, indagini atte a verificare a chi fosse destinata la cocaina e soprattutto da dove provenisse.