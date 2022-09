SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è incontrato ieri sera il gruppo di Centro Civico Popolare presso il Circolo “Mare bunazz”; presenti tutti gli amministratori (consiglieri e assessori comunali) del gruppo oltre che un buon numero di amici e simpatizzanti.

L’appuntamento è stato utile per fare un punto sull’attività dell’amministrazione con particolare riferimento alla stagione estiva, ai servizi di decoro e pulizia della città, ai progetti in corso di presentazione e realizzazione; importanti le proposte emerse su sostegno alle famiglie e servizi alla persona.

Durante l’incontro si è proceduto anche alla nomina del nuovo coordinatore del gruppo, ruolo finora ricoperto da Capriotti Fabrizio attuale capogruppo in Consiglio Comunale; è stato eletto per acclamazione Luigi Orlandi premiando. Di seguito le sue prime dichiarazioni: “ringrazio della fiducia che mi è stata accordata. È un gruppo che non ha grande bisogno di guida perché cammina da solo in quanto composto da tante persone che hanno entusiasmo, voglia e desiderio di lavorare per il bene comune. Faccio i complimenti al gruppo consiliare e agli assessori per il lavoro che stanno portando avanti: forse poco comunicato e poco percepito ma comunque assolutamente evidente agli occhi di tutti. A loro la stima e la fiducia di tutto il gruppo”.

Il coordinatore sarà figura di riferimento e tutela dei rappresentanti in amministrazione e di salvaguardia dei valori del gruppo Ccp.