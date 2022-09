FERMO – I Carabinieri delle Stazioni di Porto San Giorgio e Fermo hanno denunciato nei giorni scorsi tre conducenti, poiché si erano messi alla guida dei propri veicoli pur trovandosi in stato di alterazione psicofisica connesso all’abuso di bevande alcoliche.

Gli uomini della Compagnia Carabinieri di Fermo hanno messo in campo, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività di agosto, una serie ininterrotta di servizi mirati al controllo della circolazione stradale. Proprio nell’ambito di tale campagna preventiva, nei giorni scorsi i militari della Benemerita sangiorgese hanno fermato due conducenti, un 55enne del luogo e un 47enne di origini pugliesi, che sottoposti ad accertamento etilometrico sono risultati positivi, con un tasso di poco superiore al doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Per entrambi è scattata sia la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo, per violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, sia la segnalazione alla Prefettura per gli aspetti amministrativi. Il 47enne di origini pugliesi, inoltre, è rimasto temporaneamente a piedi perché i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo del suo veicolo, in quel momento privo di copertura assicurativa.