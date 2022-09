CUPRA MARITTIMA – Si apre la nuova stagione cinematografica del cinema Margherita di Cupra Marittima.

Si inizia con “Il signore delle formiche” del regista italiano Gianni Amelio, in concorso al Festival del cinema di Venezia, interpretato da Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e Leonardo Maltese. Il film, selezionato per concorrere al Leone D’Oro, è la storia realmente accaduta di Aldo Braibanti, poeta filosofo e drammaturgo italiano, processato per plagio a Piacenza nel 1968. Amelio alterna storia documentata a momenti di finzione, si attiene rigorosamente ai verbali del processo per le scene che si svolgono in tribunale, mentre il resto della storia è frutto della sua fantasia e di quella dei co-sceneggiatori. “Tutti hanno il diritto di amare chi vogliono” sostiene un Elio Germano infervorato, che presta il volto al cronista di un giornale di Partito che deve seguire il “caso Braibanti”.