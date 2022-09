MONTE URANO – I militari della Stazione di Monte Urano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 31enne residente nella Provincia di Novara, già gravato da precedenti di Polizia specifici, per il reato di truffa.

Il truffatore, infatti, aveva messo in vendita su di una nota piattaforma online del settore una Fiat 500 a un prezzo allettante, di poco superiore ai 4mila euro.

L’uomo era stato poi contattato da una cliente, una ragazza 24enne di Monte Urano che, dopo aver definito con il presunto venditore la somma finale, aveva inviato ben tre bonifici a una carta Postepay riconducibile al truffatore, attendendo poi l’arrivo della desiderata autovettura.

Dopo il pagamento della somma complessiva di 4.300 euro, la ragazza ha atteso invano l’arrivo della Fiat 500 perché il truffatore non aveva provveduto alla consegna, rendendosi inoltre irreperibile a ogni tentativo di chiamata.

Dopo accurati accertamenti, i Carabinieri di Monte Urano, ai quali la ragazza si era rivolta per formalizzare la denuncia di truffa, sono riusciti a individuare l’autore del raggiro, identificandolo in un 31enne originario della Provincia di Milano, ma residente in quella di Novara, già gravato da precedenti di Polizia per reati analoghi. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo.