SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sull’onda dell’entusiasmo dopo la bella vittoria di Chieti, il Porto d’Ascoli Calcio ha presentato ufficialmente la rosa per la stagione 2022/23.

Dopo la cena, presso lo chalet Da Luigi, al microfono dell’addetto stampa Giuseppe Marzetti sono intervenuti dirigenza, allenatore e giocatori per darsi la carica in vista dell’inizio del campionato 2022/23, che come hanno detto gli stessi protagonisti, “dovrà essere quello della riconferma e, perchè no, l’occasione per fare un passettino in avanti”.

Il mister Davide Ciampelli, che si appresta ad affrontare la sua terza stagione alla guida degli orange: “Questa ormai è una seconda casa per me, spero che rimanga così il più a lungo possibile. Se mi immaginavo tutto questo? No, però lo sognavo. Ricordo ancora il primo incontro a Civitanova col presidente, da lì ho capito che erano persone serie che volevano fare calcio in maniera pulita. Come dico sempre, questa società è seria, sana e solida”.

Il Patron Vittorio Massi: “Per noi è un onore disputare un altro campionato di Serie D, faccio un grande in bocca al lupo a tutti voi ragazzi. Siamo un modello a livello nazionale, siamo innamorati di Porto d’Ascoli, insieme a mio fratello Fausto, che lavora molto dietro le quinte ma svolge un lavoro fondamentale. Quest’anno avete alzato il budget quindi dovete correre” – chiosa con un sorriso il presidente rivolgendosi ai ragazzi.

Il direttore generale Pierluigi Traini: “Siamo felici di continuare il nostro cammino, abbiamo dimostrato di saper fare calcio pulito di cui San Benedetto necessita. L’anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, quest’anno vogliamo ripeterci e provare a fare un passettino in avanti. Abbiamo un mix di esperti e giovani per farci valere in un girone, a mio parere, ancor più difficile di quello della passata stagione con squadre attrezzate per puntare al salto di categoria. La società per voi è sempre a braccia aperte, voi dovete solo pensare a giocare, a divertirvi e ad esprimervi nel migliore dei modi in mezzo al campo”.

Il capitano Giordano Napolano: “Sto cercando di recuperare dall’infortunio dello scorso anno, sono a buon punto e ringrazio la società per aver creduto in me. Sono sincero, spero di concludere la mia carriera indossando questa maglia”. Il veterano Matteo Sensi: “Io sono qui da molti anni, dal campionato di Eccellenza. Quest’anno abbiamo il compito di cercare di ripeterci, non sarà semplice, ma i presupposti per toglierci delle soddisfazioni ci sono tutti. Siamo un bel gruppo e stiamo lavorando bene”. Il vicesindaco Antonio Capriotti: “Nel 1976 il Porto d’Ascoli faceva la prima categoria e ricordo calciatori come Morganti, Urbanelli, Giorgini, Troiani e molti altri. Io all’epoca giocavo con l’Offida e ricordo che perdemmo 2-0, marcavo Morganti che riuscì a segnare su punizione. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare, il Pda è una bellissima realtà fatta di persone del posto che vivono quotidianamente la città. Spero che anche la Samb possa seguire le vostre orme”.