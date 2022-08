Caccia, il Tar sospende la preapertura della stagione per quattro specie

Sospesa, in via precauzionale, la preapertura nella Regione Marche per la caccia alla quaglia, al germano reale, all'alzavola e alla marzaiola. Le attività venatorie per queste quattro specie, secondo il calendario presentato, sarebbero dovute iniziare il prossimo 1 settembre