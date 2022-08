CIVITANOVA – La notte del 21 agosto scorso il personale del Commissariato di Civitanova Marche è intervenuto a seguito di una segnalazione anonima inoltrata da una ragazza, che riferiva di essere stata minacciata, assieme ai suoi amici, da due ragazzi con un coltello in Corso Umberto I. Due giovani si erano avvicinati al gruppetto per chiedere una sigaretta: in seguito alla risposta negativa, uno dei due ha mostrato un piccolo coltello per spaventare gli interlocutori.

Dopo il gesto minaccioso, i due si sono dileguati. Le testimonianze dei presenti e le riprese delle telecamere di sorveglianza, tuttavia, hanno permesso agli inquirenti di delineare il quadro complessivo della vicenda. Soltanto uno dei due giovani, infatti, ha estratto la lama con intento minaccioso. Si tratta di un soggetto con molti precedenti, che è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.