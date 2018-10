GIULIANOVA – Era salito sul treno a Giulianova alle ore 8.30 del 2 ottobre, sprovvisto di biglietto. Alla verifica del possesso, un 40enne della provincia di Teramo, ha minacciato il capotreno con un coltello da cucina seghettato, spintonandolo anche.

Era poi sceso alla stazione di Castellalto, dandosi alla fuga per cercare di far perdere le tracce. Ma per l’uomo le cose non sono poi andate bene visto che i poliziotti della Polfer, subito avvisati dal 113 dell’accaduto a cui si era rivolto il Capotreno.

Una volta acquisita la descrizione sommaria dello stesso e gli indumenti che indossava, lo hanno rintracciato nella mattinata stessa proprio a Giulianova, città da cui era partito. E’ stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per percosse, per aver ripetutamente spintonato il capotreno per cercare di sfuggire all’identificazione e velocemente allontanarsi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 102 volte, 114 oggi)