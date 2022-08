SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude, al Circolo Nautico di San Benedetto del Tronto, sabato 27

agosto, alle ore 21, il ciclo di conferenze sulla violenza domestica e relazionale “Il Cuore e la Mente”, a cura delle associazioni A.pro.s.i.r. ( con presidente Adamo De Amicis), Medea o.d.v. (con presidente Francesco Longobardi) e C. i.a.t.d.m. (di cui è responsabile della sede sambenedettese Mara Vena), organizzato dalla dottoressa Antonella Baiocchi e patrocinato dal comune di San Benedetto e dalla Regione Marche.

La conferenza di sabato 27 agosto tratterà un tema di grande interesse, la fragilità della coppia, che sarà affrontato dall’angolazione legale e psicoterapica. Sarà ospite la dottoressa Roberta Di Marco, avvocato civilista patrocinante in cassazione, che parlerà di “La coppia in crisi: il parere legale”, cui seguirà la relazione della dottoressa Antonella Baiocchi: ”Analisi della crisi e fragilità della coppia”. Modererà Brunilde Crescenzi, consigliera comunale.

“Sabato cercheremo di analizzare i motivi per cui dopo un primo periodo di entusiasmo le relazioni tendono ad avviarsi alla frattura cercando anche di far comprendere il segreto per farle funzionare – ha spiegato Antonella Baiocchi.

L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia, l’evento si terrà sotto i gazebo messi a disposizione dal Circolo Nautico.