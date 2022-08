SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pochi giorni all’inizio della stagione ufficiale della Samb versione 2022/23.

In accordo con il Tolentino la gara di Coppa Italia di domenica 28 agosto si disputerà alle ore 18, al Riviera delle Palme.

Nel frattempo è ufficialmente iniziata la campagna abbonamenti rossoblu, la sottoscrizione potrà essere effettuata in tutti i punti vendita Vivaticket.

“Oltre al classico abbonamento ci sarà la possibilità di sottoscrivere lo “special” che comprende, oltre a tutte le gare casalinghe della Samb, anche la maglia rossoblù del Centenario. Affrettatevi peró, ne sono disponibili solo 300″ – rende noto il club sui propri canali ufficiali.

Sponda Pda, la bella vittoria con l’Avezzano in rimonta per 2-1, ha permesso agli orange di regalarsi un’altra partita ufficiale prima dell’inizio del campionato. Domenica 28, alle ore 16, i ragazzi di Ciampelli saranno impegnati all’Angelini di Chieti, col mister che in conferenza stampa ha già suonato la carica: “L’anno scorso ci hanno battuti due volte, sarà un motivo in più per cercare di fare bene”.