GROTTAMMARE – Esclusive anteprime, oltre ai grandi successi della stagione, nella programmazione dal 21 al 26 agosto di “Cinema in giardino” a Grottammare, a cura del cinema Margherita di Cupra Marittima.

Domenica 21 agosto un’anteprima che arriva dalla Francia, “Un’ombra sulla verità” di Philippe Le Guay, thriller enigmatico che affronta con lucidità temi molti legati all’attualità, come il negazionismo, la divulgazione delle fake news e la manipolazione della storia.

Lunedì 22 agosto continua la riflessione su temi contemporanei, questa volta in forma di commedia con “Un mondo sotto social”, in cui il duo comico “I Soldi spicci” si confronta con il mondo dei social media e delle nuove figure professionali a esso legate.

Mercoledì 24 agosto è la volta di uno dei film più controversi dell’ultima edizione del festival di Cannes, “Crimes of the future” del visionario David Cronenberg. Il regista canadese torna a misurarsi con il body horror e con il rapporto tra organico e sintetico, elaborando un immaginario in cui il corpo umano diviene oggetto di sperimentazioni e si deforma con mutazioni orrifiche.

Giovedì 25 agosto, come tutti i giovedì, è dedicato al giovane pubblico con “Sonic 2″, il film di animazione, azione e avventura diretto da Jeff Fowler, mentre venerdì 26 agosto è in programma il bellissimo biopic “Elvis”, per la regia di Baz Luhrmann.

In caso di pioggia le proiezioni all’aperto saranno spostate al cinema Margherita.

La programmazione dal 21 al 26 agosto:

Domenica 21 agosto -GROTTAMMARE ore 21,30, UN’OMBRA SULLA VERITÀ di Philippe Le Guay (FR 2021, 114’) ANTEPRIMA

Lunedì 22 agosto – GROTTAMMARE ore 21,30 UN MONDO SOTTO SOCIAL di Claudio Casisa, Annandrea Vitrano (ITA 2022,93’) ANTEPRIMA

Mercoledì 24 agosto – GROTTAMMARE ore 21,30 CRIMES OF THE FUTURE di David Cronenberg (USA 2022, 107’) ANTEPRIMA

Giovedì 25 agosto – GROTTAMMARE, SONIC 2 di Jeff Fowler (USA 2022, 122′)

Venerdì 26 agosto -GROTTAMMARE ore 21,30 –ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159’)

Biglietti: 5,5 intero /4,50 il ridotto; abbonamenti 20 € per 5 proiezioni; biglietti anteprime e prime visioni: 7,00 intero e 5,50 ridotto.

Per informazioni: www.cinemamargherita.com ; www.cinemaingiardiono.it