SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e della libreria Libri ed eventi, in collaborazione con la fondazione Bizzarri, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Domenica 21 agosto, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, Alessandro De Rosa presenterà il libro “Ennio Morricone. Inseguendo quel suono. La mia musica la mia vita” Converserà con l’autore Francesca Vagnoni.

Alessandro De Rosa ha iniziato a studiare composizione su consiglio di Ennio Morricone e si è diplomato al Conservatorio dell’Aja. Ha collaborato come compositore e arrangiatore con Jon Anderson degli Yes e attualmente continua la sua attività musicale come libero professionista, lavorando per la Radio Televisione Italiana e per la Radio Televisione della Svizzera italiana.