FERMO – Nella mattinata di ieri gli uomini della stazione di Fermo, supportati dai colleghi di Porto Sant’Elpidio, nel corso di un servizio di prevenzione dei reati in danno del patrimonio, hanno intercettato una Mercedes Classe A con a bordo tre soggetti di etnia Rom, provenienti dalla provincia di Pavia, noti alle Forze dell’Ordine per via di numerosi precedenti penali.

Perquisita accuratamente l’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto una serie di attrezzi e chiavi normalmente utilizzati per lo smontaggio di parti meccaniche e di carrozzeria di veicoli, che non di rado verrebbe utilizzata per lo smontaggio di marmitte catalitiche di autoveicoli, e per la successiva ricettazione dei metalli nobili contenuti in quei dispositivi. Sia l’attrezzatura che la macchina dei soggetti sospesi sono stati posti sotto sequestro.

Per uno di loro, il conducente del veicolo fermato, è scattata anche la denuncia per guida senza patente, addirittura mai conseguita dall’uomo.

Il Questore di Fermo ha emesso a loro carico un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con intimazione a non fare più rientro nel territorio del comune di Porto Sant’Elpidio per un periodo di tre anni, sotto pena di denuncia all’autorità giudiziaria in caso di trasgressione.