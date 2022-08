SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi, martedì 10 agosto, si è tenuta la periodica riunione tra Giunta comunale e Gruppi consiliari di maggioranza per un confronto su alcuni argomenti che saranno oggetto dell’attività amministrativa delle prossime settimane.

In apertura è stata presa in esame la proposta dell’Asur concernente la permuta del terreno del quartiere Ragnola su cui dovrebbe sorgere la Casa della Comunità e Ospedale di Comunità con l’immobile che accoglie il poliambulatorio di via Romagna, approfondendo i termini e le condizioni di tale accordo.

È stata portata all’attenzione dell’assemblea la necessità di una riforma del regolamento per le pubbliche affissioni alla luce dei cambiamenti sopraggiunti con l’introduzione del nuovo Canone Unico Patrimoniale.

È stata presentata l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del Consiglio comunale per individuare le iniziative da inserire nel cartellone degli eventi per le festività natalizie.

Si è discusso della sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura di Ascoli Piceno per ottenere lo stanziamento di 35 mila euro provenienti dal Fondo per la Sicurezza Urbana del Ministero dell’Interno e destinati a sostenere la lotta all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti nei comuni litoranei (c.d. piano “Spiagge Sicure”).

Infine si è discusso delle modalità di selezione degli scrutatori per le prossime elezioni politiche del 25 settembre allo scopo di rendere la procedura maggiormente chiara e trasparente.