RIPATRANSONE – Torniamo a far festa! È questo l’invito della Cantina dei Colli Ripani di Ripatransone che, dopo due anni di stop a causa della pandemia, nel 2022 torna a organizzare l’immancabile Festa che, da 25 anni, occupa l’ultima domenica di luglio sul calendario dell’intero circondario.

Quest’anno, domenica 31 luglio, si torna a festeggiare con quella che gli organizzatori hanno chiamato la “data zero”: il format dell’evento, infatti, sarà completamente rinnovato rispetto agli scorsi anni, ma la voglia di stare insieme e di celebrare il vino e il territorio sarà sempre la stessa.

Si inizia alle ore 10 presso il piazzale della Cantina dei Colli Ripani con la tradizionale Messa, riservata ai soli soci della Cantina, celebrata da Monsignor Carlo Bresciani.

Alle ore 11:15 si continua al Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone con un incontro, gratuito e aperto al pubblico, dedicato alla tela dello storico sipario del Teatro, dal titolo “Virginia Ripana è salva. Le tracce del passato tra attualità e restauro”. Virginia Ripana è la protagonista della tela che ritrae il padre che preferisce ucciderla piuttosto che lasciarla a un soldato dell’esercito spagnolo in occupazione della città.

A guidare le operazioni di restauro è stato il professor Giacomo Maranesi, e il 31 luglio sarà proprio lui a raccontare il lavoro accurato che c’è dietro a un’attività del genere. Nella narrazione sarà accompagnato dalle colleghe Restauratrici di Beni Culturali Giulia M. F. Leggieri e Paola Belletti.

Dichiara con entusiasmo il presidente della Cantina dei Colli Ripani Giovanni Traini: “Per la Cantina dei Colli Ripani è stato un onore, prima che un impegno, decidere di finanziare il restauro di un’opera così iconica per la Città. Siamo fieri del lavoro fatto e felici di averlo sostenuto. Così come siamo entusiasti di ripartire, quest’anno, con la Festa dei Colli Ripani. Con l’appuntamento in Teatro la mattina del 31 luglio, abbiamo deciso di iniziare a celebrare la Cantina partendo dal racconto del nostro impegno per la salvaguardia del patrimonio ripano, per poi dedicarci alla convivialità nel corso della serata. Siamo già emozionati e sicuri di far festa al meglio, insieme!”.

Alle sue parole fanno eco quelle del Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi che aggiunge: “La Città di Ripatransone è felice di poter tornare a festeggiare al meglio il vino della nostra Cantina sociale con una giornata-evento che si preannuncia densa di novità ma senza perdere di vista le nostre radici. Perché le radici della Cantina sono ben salde sul nostro territorio, e l’operazione di finanziamento della tela del sipario rappresenta uno splendido esempio di un senso di appartenenza e responsabilità per il quale non ringrazieremo mai abbastanza la Cantina dei Colli Ripani”.

la Festa continuerà quindi dalle ore 18 di domenica 31 luglio, con ingresso libero presso il piazzale della Cantina dei Colli Ripani.

L’intera giornata della Festa dei Colli Ripani sarà realizzata con il patrocinio della Città di Ripatransone.